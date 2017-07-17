Вода в водопроводной сети Благовещенска не соответствует санитарным нормам, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.

В ведомстве отмечают, что из-за аномальной жары вода приобрела нехарактерный запах. Интегральный показатель токсичности, санитарно-химические и микробиологические показатели соответствуют норме.

Специалисты не рекомендуют жителям Благовещенска использовать воду для питьевых целей и приготовления пищи.

Региональное управление Роспотребнадзора отмечает, что ситуация находится на контроле, продолжается мониторинг за качеством воды.