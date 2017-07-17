Государственная третьяковская галерея впервые за несколько лет открыла для горожан свой внутренний двор, расширив пешеходное пространство в Лаврушинском переулке.

Теперь жители и гости столицы смогут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века, прогуливаясь по новой местности. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

До недавнего времени ворота во внутренний двор музея были закрыты. Сейчас попасть туда можно через арку в инженерном корпусе со стороны Лаврушинского переулка. В Малый Толмаческий переулок можно пройти между церковью Святителя Николая и зданием Третьяковки.

В дальнейшем внутреннюю территорию музея планируется благоустроить, посадить деревья и установить там лавочки. Также двор обещает стать площадкой для концертов.