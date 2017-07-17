В Томской области разработали 3D-авиатренажер, который поможет пилотам МЧС подготовиться к тушению лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Томской области.

Новейшую разработку планируют представить на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском, который пройдет с 18 по 23 июля. При создании проводились консультации с инженерами КБ имени Бериева и одним из главных конструкторов самолета-амфибии Бе-200 Германом Кобызевым, чтобы сделать виртуальную модель максимально приближенной к реальному оригиналу.

«Авиатренажер сделан на программной платформе UNIGINE 2 Sim. Это собственная разработка компании, которая задает новый стандарт визуализации для профессиональных тренажеров, обеспечивая предельно реалистичную тренировочную среду и повышая качество подготовки пилотов», - сказано в сообщении пресс-службы.

При работе с тренажером пользователь «оказывается» в кабине Бе-200, который используется при тушении лесов вокруг Байкала. Пилоты могут отработать взлет и посадку, поиск очага возгорания с помощью тепловизора, забор и прицельный сброс воды. Для облегчения выполнения заданий за основу виртуального пространства взята реальная местность рядом с Байкалом размером 500 х 500 км с учетом атмосферы – разработчики добавили многослойные объемные облака.