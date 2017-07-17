Главы МИД стран-участниц Евросоюза (ЕС) в понедельник намерены принять новые санкции в отношении 16 сирийских военных и ученых, которые, по их мнению, причастны к химической атаке в Сирии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Подобное решение ЕС станет следованием политики США, которые в апреле уже ввели санкции против 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра. Белый дом полагает, что ученые занимались разработкой химического оружия.

Точный список лиц, в отношении которых ЕС введет ограничительные меры, будет опубликован во вторник.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявили о произошедшей химической атаке в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек и еще 200 пострадали. Белый дом сразу обвинили в применении химоружия власти Сирии. Дамаск решительно отверг любые обвинения, отметив, что химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.