Против жителя Иркутской области возбудили уголовное дело по подозрению в хищении каменного угля с разреза «Компании «Востсибуголь».

Мужчина на протяжении нескольких месяцев на личном грузовом автомобиле вывозил уголь с охраняемой территории разреза в Черемховском районе. Уголь похищался в ночное время. За сутки подозреваемый похищал до 120 т топлива.

«При обследовании мест складирования изъято более 1,2 тыс. т похищенного угля», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

Подозреваемый был задержан в момент очередной разгрузки угля, уточняет «Интерфакс». Мужчина заключен под стражу.

Следователи подчеркивают, что подозреваемый действовал в сговоре с сотрудниками добывающей компании. Какие санкции избраны в отношении его сообщников, не уточняется.