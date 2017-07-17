Силами полиции и УФСБ по Красноярскому краю был ликвидирован цех по незаконному обороту огнестрельного оружия. Об этом говорится в пресс-службе управления ФСБ России по Красноярскому краю.

Как выяснилось, нелегальным производством занимались двое красноярцев, один из которых собирал оружие, а другой искал клиентов для приобретения продукции.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили по месту жительства у одного из злоумышленников несколько пистолетов «Макарова», патроны к разным типам оружия, порох, взрывчатые вещества и виды холодного оружия. При этом, в так называемом «цехе» по переделке оружия находились машинные станки и другие инструменты по обороту оружия.

Детали и составные части преступники приобретали в разных городах России.

В отношении подозреваемых по материалам регионального управления ФСБ полицейские начали уголовное расследование по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Им грозит до шести лет лишения свободы.