Президент США Дональд Трамп стремительно теряет популярность и поддержку среди американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией ABC News и газетой The Washington Post.

Отмечается, что рейтинг американского лидера достиг минимального уровня по сравнению с показателями его предшественников последних десятилетий за аналогичный период. Опрос был проведен 10-13 июля. Согласно его результатам, 58% американцев недовольны правлением Дональда Трампа, из них 48% оценивают его действия крайне негативно. Более того, все те же 48% считают, что с тех пор как Трамп стал во главе Белого Дома, Соединенные Штаты заметно ослабили свои позиции в мире. Две трети американцев не доверяют президенту на переговорах с Владимиром Путиным, половина выступают за сохранение системы здравоохранения Obamacare. Таким образом, около 55% граждан США не видят прогресса в достижении целей, поставленных Трампом в начале своего срока. Все это делает его худшим главой Белого дома за последний период.

Основными претензиями по-прежнему являются «вмешательство России» в выборы США, «тайные связи» Трампа с Кремлем, а также проблемы внутри Белого дома. Кроме того, недовольство американцев подогревают скандал с участием Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой. К политическим проблемам добавились экономические – 16 июля в Бюджетном управлении конгресса США заявили, что администрация президента США не сможет выполнить данное ранее обещание ликвидировать дефицит бюджета.