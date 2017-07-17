Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования семьям погибших при давке на стадионе «Демба Диоп» в Дакаре.

Инцидент произошел после матча между командами «Стад-де-Мбур» и «Юнион Спортив Уакам». Фанаты устроили потасовку с полицейскими. Стражи правопорядка распылили слезоточивый газ, что привело к панике на трибунах. В результате давки при выходе со стадиона произошло обрушение стены.

По последним данным, погибли восемь человек, около 50 получили различные травмы.

«УЕФА приносит искренние соболезнования семьям погибших и выражает поддержку обоим клубам и Африканской конфедерации футбола», — говорится в заявлении ассоциации.

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