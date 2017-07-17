В сирийской Латакии 11 горных сел разминированы и готовы принять уехавших на время войны жителей. Об этом сообщил командующий инженерной службы местного гарнизона генерал Рафи Мухаммад Магди.

«С начала нынешнего месяца мы освободили от взрывоопасных предметов 11 сел в горной Латакии, после отступления боевиков обезврежены более 800 взрывных устройств большой мощности», - цитирует агентство ТАСС генерала.

Уточняется, что в ходе операции никто из личного состава не пострадал. Саперы были оснащены современными средствами защиты. По словам генерала, после прохождения бойцами курса подготовки в сирийском филиале Международного противоминного центра ВС РФ, он уверен в их профессионализме.

Магди подчеркнул, что большинство обнаруженных устройств являются самодельными, мощностью не более 25 кг в тротиловом эквиваленте. Отмечается, что в одном из сел был найден арсенал, где находились более 30 американских тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW.