Работу велопроката в Москве могут продлить до зимы. Об этом рассказал гендиректор АО «СитиБайк» Глеб Нарожных.

Сейчас столичный велопрокат работает до 31 октября, но иногда закрывается раньше из-за неблагоприятной погоды.

«В последние годы увеличивается количество москвичей, использующих велосипед зимой. Если будет позволять погода, попробуем продлевать период работы сети после 31 октября», – рассказал в интервью m24.ru Нарожных.

Также он отметил, что популярность аренды велосипедов растет, в связи с чем увеличивается и количество прокатных станций и сроки их работы.