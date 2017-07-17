В Шанхае закрыли семь предприятий, загрязнявших один из основных источников питьевой воды мегаполиса. Об этом сообщает газета «Шанхай жибао».

Отмечается, что предприятия были построены на территории охраняемой зоны района Сунцзян в верхнем течении реки Хуанпу незаконно в конце 2016 года. Власти приняли решение оштрафовать каждое на 500 тыс. юаней за нарушение экологических норм. На данный момент все предприятия прекратили работу, два объекта уже снесены, остальные демонтируют.

Сегодня одной из главных проблем Китая является массовое загрязнение городских рек из-за большого количества строительных площадок, расположенных на берегу. К концу года правительство планирует очистить все загрязненные реки, общая протяженность которых составляет около 630 км.