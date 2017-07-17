В Бурятии наблюдается сильное задымление из-за лесных пожаров в соседней Монголии. Об этом сообщило республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

«Сегодня утром на территории Улан-Удэ и в ряде районов республики, несмотря на дождливую погоду, наблюдается сильное задымление. Его принесло ветром от природных пожаров, действующих на территории республики Монголия. В Бурятии обстановка остается стабильной. По состоянию на 00.00 часов 17 июля проводятся работы по тушению 4 лесных пожаров на общей площади около 2,2 тысяч гектаров в Кабанском, Джидинском, Кижингинском, Прибайкальском районах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за выходные площадь территорий, охваченных огнем, выросла на 200 га, составив 2,2 тыс. га.

По данным агентства, из них два очага локализованы и два очага продолжают действовать. В тушении пожаров задействованы 305 человек, около 70 единиц техники и один вертолет Ми-8.