Следственный комитет (СК) РФ начал проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna-172R в акватории озера Байкал. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР РФ.

Инцидент произошел недалеко от острова Ольхон в акватории Байкала вечером 16 июля.

«Совершил жесткую посадку на водную поверхность озера Байкал легкомоторный самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу. По данному факту проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.

По последним данным, на борту находились четыре человека — пилот и три пассажира. Все они получили травмы. Двое пострадавших с более серьезными телесными повреждениями доставлены в местную больницу.

Сообщается, что самолет частично затонул в озере.

По данным транспортной прокуратуры Иркутской области воздушное судно зарегистрировано в Татарском межрегиональном территориальном управлении Росавиации.