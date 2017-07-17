Продажи iPhone 7 в России упали до исторического минимума. Эксперты связывают это с анонсом новой модели от Apple — iPhone 8, выход которой намечен на осень.

Отмечается, что продажи резко снизились, несмотря на существенное падение смартфона в цене. В ожидании новой версии гаджета магазины распродают прошлогодний флагман на треть дешевле первоначальной стоимости: версия iPhone 7 Plus с 256 Гб постоянной памяти обойдется в 53 тыс. рублей.

Как подчеркивает портал «Экономика сегодня», остатки седьмого «яблочного» смартфона привозятся в Россию нелегально, что делает обслуживание и ремонт в сервисном центре Apple невозможным.