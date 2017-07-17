Экономика Китая за II квартал 2017 года показала рост на 6,9%. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая во II квартале 2017 года составил 6,9%», — говорится в докладе бюро.

Этот показатель оказался намного лучше ожиданий и прогнозов экспертов.

Ранее аналитики прогнозировали в I полугодии 2017 года рост на уровне 6,7–6,8%. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) также предсказали средний рост китайской экономики на 2018–2020 годы на уровне в 6,4%. Власти КНР установили планку на 2017 год в 6,5%.

Такие невысокие для Китая ожидания связаны с замедлением экономического роста страны в 2016 году, когда увеличение ВВП замедлилось до 6,7% по сравнению с 6,9% в 2015 году, Это стало худшим показателем за последние 26 лет.

Также отмечается, что объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, за первые полгода 2017 года вырос на 8,6% и составил 28,06 трлн юаней ($4,15 трлн).