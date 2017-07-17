Количество погибших в результате ливневых дождей в китайской провинции Цзилинь увеличилось до 18 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

Проливные дожди обрушились на северо-восток Китая 13 и 14 июля. Максимальное количество осадков составило 295,7 мм. По предварительным подсчетам, 320 тыс. человек понесли материальный ущерб, ранее более 120 тыс. жителей городов провинции были эвакуированы.

Стихией разрушило более 12 тыс. зданий, затоплено 31,5 тыс. га сельхозугодий, повреждено 324 моста и туннеля, а также 201,74 км дороги. Власти оценивают экономический ущерб от наводнений.