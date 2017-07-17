В американском штате Аризона произошло наводнение. Известно о девяти погибших, один человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

— NBC News (@NBCNews) 16 июля 2017 г.

Причиной паводка стали затянувшиеся проливные дожди, из-за которых река Верде вышла из берегов. В критический момент в этом месте находились 14 человек, четверо из них были спасены.

На данный момент найдены тела девяти человек, продолжаются поиски 27-летнего мужчины.

В поисково-спасательных операциях участвуют как профессиональные спасатели, так и местные жители. В общей сложности задействованы около 40 человек, а также один вертолет.