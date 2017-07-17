В Восточном военном округе завершился весенний призыв, по итогу которого военным комиссариатом ВВО был полностью выполнен план призывной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Согласно данным, 10 тыс. человек направлены для прохождения военной службы. Около 90 процентов призывников будут проходить службу в войсках ВВО.

Уточняется, что из 1200 граждан с высшим образованием около 300 изъявили желание заключить контракт с Министерством обороны РФ. Более 120 граждан со средним профессиональным образованием уже подписали контракт о прохождении службы в войсках округа.