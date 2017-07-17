В американском штате Флорида скончался годовалый младенец, оставленный в машине на жаре, сообщает SunSentinel.

Ребенок находился в автомобиле более двух часов. Его обнаружили сотрудники полиции, которые открыли автомобиль и вызвали медиков. Еще до приезда врачей правоохранители попытались оказать помощь потерявшему сознание младенцу.

Прибывшие вскоре медики госпитализировали малыша, но спасти ребенка не удалось. Он умер вскоре после приезда в больницу.

Полиция расследует произошедший инцидент.