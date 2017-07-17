За сутки в результате лесных пожаров на Дальнем Востоке выгорело 5,9 тыс. га леса. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Отмечается, что в минувшие сутки было зафиксировано около 80 очагов возгорания, большинство из них — в Якутии. На данный момент удалось потушить три пожара. В его ликвидации участвовало 944 человека, 111 единиц наземной техники и 3 воздушных судна.

К утру понедельника зарегистрирован еще 71 случай возгорания в якутских лесах.

Также пожаром охвачены леса в Хабаровском крае, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области.