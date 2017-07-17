Впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами ученым удалось зафиксировать спаривание этих редких хищников. Об этом сообщили в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, где и были получены ценные кадры.

«По-настоящему ценные кадры были сделаны в северных лесах нацпарка. За любовными играми застали леопарда под номером Leo 64M и его неизвестную партнершу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что леопарду Leo 64M около трех лет и это, вероятно, его первая пара, так как примерно в этом возрасте эти кошки достигают половой зрелости.

«Не исключено, что молодой леопард увел «девчонку» прямо из-под носа взрослых и опытных самцов, обитающих неподалеку», — отметили ученые.

Специалисты, просматривая данные полугодовой работы автоматических камер, установили, что кадры сделаны в начале весны. Эксперты рассказали, что обычно встречи партнеров длятся около пяти дней, после чего леопарды резко теряют интерес друг к другу.