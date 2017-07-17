Экипажи российских истребителей МиГ-31 в ходе учений успешно перехватили сверхзвуковую крылатую ракету на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Учения проводились в преддверии Дня морской авиации ВМФ России.

«Экипажи самолетов авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты, летящей на высоте более 12 тыс. м и на скорости в три раза превышающей скорость звука», — сказано в сообщении.

Отмечается, что крылатая ракета была запущена с корабля из акватории Охотского моря.

«Поднятое по тревоге с аэродрома Елизово (Камчатский край) дежурное звено истребителей уничтожило назначенную цель ракетами воздух–воздух на встречном курсе», — отметили в пресс-службе.

Также экипажи самолетов отработали совместное взаимодействие по противовоздушной обороне.