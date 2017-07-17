Огромная вспышка на поверхности Солнца может вызвать проблемы на Земле.

Ученые NASA предупредили о корональном выбросе на Солнце, который произойдет 17 июля. По данным экспертов, он может привести к катаклизмам — землетрясениям, наводнениям и извержениям вулканов на Земле. Помимо этого, могут наблюдаться проблемы с электричеством и связью.

Также в зону влияния солнечной вспышки попадают метеозависимые люди. У такой категории жителей Земли может подняться давление и появиться головные боли. Эксперты порекомендовали им запастись медикаментами и не находиться долго на открытой местности.