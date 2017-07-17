Доля отечественных марок на российском авторынке в июне снизилась до 25%, что составляет 35,4 тыс. машин. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Специалисты агентства зарегистрировали рост продаж только у концерна LADA, которому в первом летнем месяце 2017 года удалось реализовать 27,4 тыс. автомобилей, что свидетельствует о росте на 23%. Продажи машин марок ГАЗ и УАЗ упали на 15% и 39%, то есть до 5 тыс. и 2,8 тыс. единиц соответственно.

Всего за первое полугодие в России было продано 183,7 тыс. автомобилей отечественных марок. Отмечается, что июньские показатели 2016 года составили 27%.