Вдоль побережья адриатического моря – в Хорватии и Черногории бушуют лесные пожары, передает Associated Press.

По данным агенства, в Хорватии огнем охвачены несколько прибрежных районов. Пламя вплотную приблизилось к домам города Шибеник, однако пожарным удалось вовремя остановить угрозу.

Также сообщается о пожарах вблизи города Пула в западной части страны и на островах Паг и Вир.

В то же время сильнейший с начала года пожар в Черногории вплотную приблизился к жилым домам приморского города Сутоморе, который располагается в 30 км от столицы страны — Подгорицы.

«Ситуация очень серьезная, это самый опасный пожар в 2017 году, с которым мы сталкивались. Мы подключили к тушению весь личный состав», –– заявил журналистам начальник пожарной службы Бар Велизар Чадженович.

Отмечается, что тушение пожаров осложняется из-за сильного ветра и сухой погоды в регионе.