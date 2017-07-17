В Ставропольском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, два человека погибли, более десяти пострадали. Об этом сообщает отдел безопасности дорожного движения краевого Управления ГИБДД.

По имеющейся информации, авария произошла в 00:30 по местному времени на автодороге «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды», около поселка Нины Советского района. Автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом и вылетел в кювет. Известно, что автобус следовал по маршруту «Кизляр – Пятигорск» (частный рейс) с 27 пассажирами и двумя водителями в салоне.

Сообщается, что погибли два человека - водитель легковушки и пассажир автобуса; 15 пострадавших доставлены в больницы Советского и Буденновского районов, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, выясняются детали произошедшего. Уточняется, что движение автотранспорта на участке дороги не затруднено.