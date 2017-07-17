На четырех московских бульварах досрочно завершены основные работы по благоустройству в рамках программы «Моя улица». Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

На Бульварном кольце столицы в начале июля стартовали мероприятия по замене и ремонту дорожного покрытия. В настоящее время основные части работ выполнены на Тверском, Петровском, Страстном и Сретенском бульварах.

На всех четырех бульварах заменили бетонную плитку на гранитную, которая считается более прочной и в последующие годы потребует лишь локального ремонта. Также были расширены пешеходные зоны.

При этом власти столицы сообщили, что благоустройство всех 8,8 км Бульварного кольца завершатся к концу года.

В воскресенье, 17 июля, было открыто движение транспорта на 1-й Тверской-Ямской и прилегающих улицах Москвы.