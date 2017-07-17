По факту гибели 35-летнего жителя Южно-Сахалинска и его пятилетнего сына на озере проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области.

15 июля отец и сын погибли во время купания на озере в районе села Стародубское в Долинском районе Сахалинской области. Инцидент произошел в 15–20 м от берега. Пятилетний мальчик плавал на надувном круге по озеру. Через некоторое время круг перевернулся, и ребенок ушел под воду. Отец предпринял попытку спасти мальчика, однако погиб сам.

Прибывшие на вызов сотрудники отдела ГИМС и водолазы извлекли из воды тела погибших. Отмечается, что глубина озера в центральной его части достигает 5 м.