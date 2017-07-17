Кибератака, в результате которой были взломаны государственные СМИ Катара, была организована ОАЭ. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американскую разведку.

В начале июня хакерская атака была осуществлена на информационные агентства Катара, после чего в них опубликовали сфабрикованную новость о взаимодействии властей страны с радикальными организациями.

Это стало одной из причин разразившегося скандала между Дохой и странами Персидского залива. В результате Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром.