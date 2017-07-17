Камерунский военный корабль, перевозивший военнослужащих элитных подразделений, опрокинулся в территориальных водах страны. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел у юго-западного побережья Камеруна между городом Лимбе и полуостровом Бакасси. На данный момент ведется поисково-спасательная операция, в ходе которой удалось поднять на поверхность одно тело. Причины произошедшего выясняются.