Президент Армении Серж Саргсян считает, что призывы пересмотреть отношения с РФ из-за поставок российского оружия Азербайджану опасны.

«Это крайне опасные слова, они могут создать очень плохую ситуацию. Когда вы говорите пересмотреть, с кем вы хотите пересмотреть и улучшить (отношения), с Турцией? Или в НАТО все ждут Армению с распростертыми объятиями? Или мы должны враждовать со всеми, кто помогает Азербайджану?» — приводит слова президента телеканал «Армения».

При этом Саргсян отметил, что поставки российского оружия Азербайджану являются болезненной стороной отношений между РФ и Арменией.

«Этот вопрос бросает тень на многое. Но, с другой стороны, есть обстоятельства, и, возможно, они для нас неприемлемы, но приемлемы для них. Если не будет серьезных последствий, то мы должны это считать долгосрочной политической деятельностью России по стабилизации ситуации в регионе», — сказал он.

В начале апреля 2016 года резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Начались вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.