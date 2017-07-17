Около 37 тыс. человек были эвакуированы из-за бушующих на западе Канады лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал CBC, ссылаясь на местные власти.

Люди были эвакуированы в провинции Британская Колумбия. В тушении лесных пожаров задействованы порядка 2,9 тыс. человек и 203 воздушных судна. Как сообщил глава министерства лесного хозяйства провинции Джон Растад, власти уже потратили несколько десятков миллионов долларов на борьбу со стихией. На данный момент в провинции активными остаются 162 пожара.

11 июля сообщалось об эвакуации 14 тыс. человек, а также о 231 пожаре на территории провинции Британская Колумбия.