Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в американском штате Южная Каролина, в прибрежном городе Айл-оф-Палмс. На данный момент пострадавшим оказывается медицинская помощь. На телах трех взрослых остались красные полосы, ребенок получил травму головы, так как один из взрослых нес его на руках и выронил при ударе молнии. Как сообщает агентство, жизням потерпевших ничто не угрожает.