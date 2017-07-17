В России завершился Кубок конфедераций (КК) ФИФА 2017 года и получил множество положительных отзывов от болельщиков и футбольного сообщества.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал «Известиям» о том, какие изменения произойдут к предстоящему ЧМ-2018, стоимости билетов на турнир и об отзывах Криштиану Роналду о КК.

«Мы читаем много комментариев, благодарностей, положительных отзывов гостей турнира. Не скрою, есть моменты, которые можно подправить, улучшить, но в целом настроение у всех позитивное. Средняя посещаемость КК составила 39 тыс. человек», — сказал Сорокин.

Также он отметил, что на ЧМ-2018, который состоится в России, сохранят льготную категорию билетов.

«Самые дешевые билеты будут стоить 1 280 руб. Это давно согласовано с ФИФА. Мы пытаемся убедить ФИФА расширить эту категорию, сделать как можно больше доступных билетов для наших граждан», — отметил Сорокин.

При этом гендиректор оргкомитета прокомментировал нарекания знаменитого футболиста Криштиану Роналду о состоянии газона на поле стадиона «Санкт-Петербург».

«При всем уважении к Роналду, я не могу согласиться с ним по этому вопросу. Газон был достойного качества», — отметил Сорокин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: Сорокин: «Футбол остается видом спорта номер один в России»