Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 был замечен над Донбассом. Такая информация появилась на сайтах, отслеживающих полеты военной авиации.

Уточняется, что беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он совершил многочасовой разведывательный полет на высоте 16,7 тыс. метров с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, однако не пересекал ее. Таким образом, аппарат мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.