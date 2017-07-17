Генпрокуратура РФ (ГП) выявила около 108 тыс. нарушений жилищных прав граждан за первое полугодие 2017 года, вплоть до незаконных выселений, когда людей оставляли буквально на улице.

В ведомстве отметили, что часто в правах ущемляют инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи.

Так, прокуратура Республики Алтай, проверяя, как исполняются обязательства по предоставлению поддержки семьям с детьми, и об использовании материнского капитала, установила, что в Чемальском районе республики несколько семей в 2015 году хотели приобрести жилье, использовав маткапитал, но не смогли этого сделать.

Несмотря на то, что деньги были перечислены, обязательства по оформлению жилых помещений исполнены не были.

После этого Чемальский районный суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора в интересах 17 детей и восьми родителей, отметили в прокуратуре.

Однако выявленные 108 тыс. нарушений — это лишь десятая часть всех имущественных споров в стране, утверждает член адвокатской палаты Москвы Сергей Копейкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: ГП выявила более 100 тыс. нарушений жилищных прав граждан