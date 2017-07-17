Холодное лето и дождливая погода на европейской территории России привели к спаду производства меда более, чем на 50%, что грозит подорожанием продукта вдвое. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель НИИ пчеловодства профессор Вячеслав Лебедев.

«Прогноз, к сожалению, очень плохой. Объемы производства меда в этом году могут сократиться в разы. Многие пчеловоды нам звонят и высказывают опасения, что пчелиные семьи могут не обеспечить себя кормом», — объяснил Лебедев.

На данный момент стоимость меда уже на 50% выше прошлогодней. Как отметил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, непогода не позволяет пчелам заготовить мед даже для собственного прокорма, из-за чего многие пчелиные семьи рискуют погибнуть. Таким образом, пчеловодам придется оставить все, что они получили, пчелам, чтобы обеспечить им неголодную зиму.

По словам Бутова, в связи с катастрофической ситуацией Союз пчеловодов намерен обратиться к президенту и правительству страны с просьбой поддержать отрасль.

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Производство меда снизится вдвое из-за холодного лета