Царская семья Российской империи была расстреляна почти 100 лет назад — 17 июля 1918 года, однако споры о ней до сих пор не утихают.

В последнее время разгорелась дискуссия вокруг возможных интимных отношений Николая II и знаменитой балерины Матильды Кшесинской.

Однако эксперты утверждают, что это не более чем выдумка.

Кандидат исторических наук Петр Мультатули в своем исследовании, опубликованном «Известиями», отметил, что исходя из писем и дневников Кшесинской и Николая II следует, что они по-разному относились друг к другу.

Балерина, влюбившаяся в тогда еще наследника, строила далеко идущие и несбыточные планы замужества с ним. В то время как Николай хоть и был увлечен ею, не собирался жениться на артистке.

Вот как описывает сама Кшесинская одну из встреч с цесаревичем: «Я готова разрыдаться, Ники меня поразил. Передо мною сидел не влюбленный в меня, а какой-то нерешительный, не понимающий блаженства любви. Летом он сам неоднократно в письмах и в разговоре напоминал насчет более близкого знакомства, а теперь вдруг говорил совершенно обратное, что не может быть у меня первым, что это будет его мучить всю жизнь».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Николай II: «Я страстно полюбил (платонически) маленькую К.»