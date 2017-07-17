На фоне обострения отношений между Россией и Западом финские власти готовятся противостоять «российской агрессии» и активно модернизируют систему подземных бункеров и туннелей, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты издания утверждают, что под Хельсинки располагается подземная система туннелей и бункеров протяженностью в 200 км, которая может быть переоборудована в убежища и командные пункты в течение нескольких дней после начала «войны».

«Мы извлекли уроки из Второй мировой и именно поэтому создали систему туннелей. Надо прилагать все усилия, чтобы продолжать жить даже под сильными бомбардировками», — цитирует газета Минобороны Финляндии.

Отмечается, что в «подземном городе» можно разместить все население финской столицы — более 600 тыс. Основные элементы оборонной инфраструктуры уже испытали этой весной.

Финляндия также выразила большую обеспокоенность из-за предстоящих российско-белорусских военных учений «Запад-2017», которые пройдут в сентябре 2017 года.

«Нам не так важно, что произойдет на самих учениях. Мы больше интересуемся тем, что случится после, и мы должны быть уверены, что войска уйдут с занятых позиций», — заявил военный эксперт Ярно Лимнел.

Ранее ряд западных политиков и глава НАТО Йенс Столтенберг заявили, что учения являются подготовкой к войне и потребовали от России гарантировать максимальную открытость маневров.

Минобороны РФ не раз заявляло, что учения не представляют опасности и на них приглашены иностранные наблюдатели.