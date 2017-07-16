В результате столкновений с полицией в неблагополучном районе Аль-Варрак в Каире один человек погиб, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает МВД Египта.

Уточняется, что инцидент произошел во время попытки властей снести незаконные постройки. Всего в обход закона на данной территории было возведено около 700 объектов. По словам представителя ведомства, местные жители открыли огонь по сотрудникам полиции из дробовиков, а также закидывали их камнями по прибытию в район.

Среди пострадавших по меньшей мере 28 полицейских, более десяти сотрудников городских служб, десятки местных жителей. Уточняется, что один человек погиб.

Несмотря на временное приостановление операции, премьер страны Шериф Исмаил заверил, что работы будут продолжены ради «авторитета государственной власти». При этом он допустил, что некоторые дома могут быть узаконены.

«Мы не хотели этого, но речь идет о государстве, главенстве закона... Ни один гражданин не будет выселен из его дома, речь идет только о нарушениях», - добавил Исмаил.