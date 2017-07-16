В аэропортах Москвы задержаны 49 рейсов из-за штормового предупреждения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

По состоянию на 23:30 мск в аэропорту Домодедово задержаны 25 рейсов, среди которых прилеты из Астрахани, Перми, Анапы и Симферополя и вылеты в Бишкек и Казань.

В аэропорту Шереметьево задерживается вылет 24 рейсов в Белгород, Симферополь, Челябинск и болгарский Бургас.

Росгидромет объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области на воскресенье 16 июля. Синоптики предупреждают о сильном ветре, дожде и грозах.

Ранее транспортная прокуратура России уже оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в столичных аэропортах. В большинстве случаев в этом году причинами откладывания рейсов стали погодные условия, но в ряде случаев на это повлияли техническое состояние или отсутствие резервных самолетов.