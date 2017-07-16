Во время оппозиционного народного референдума против политики президента Николаса Мадуро в Венесуэле произошла стрельба. В результате инцидента два человека были убиты и несколько ранены. Об этом сообщил один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

«Внимание! Два человека убиты и несколько ранены в Катии (пригород Каракаса) напротив церкви. Вооруженные люди на мотоциклах выстрелили в людей, которые проводили манифестацию», — сообщение с таким текстом оставил журналист Рамон Камачо в своем микроблоге в Twitter. Позже этот «твит» разместил на своей странице Каприлес.

2 personas muertas y varios heridos en Catia Frente a la Iglesia. Sujetos armados en moto dispararon contra las personas q manifestaban — Roman Camacho (@RCamachoVzla) 16 июля 2017 г.

Уточняется, что один из пунктов голосования находился рядом с церковью, где и произошла стрельба. Как сообщил глава муниципалитета Сукре Карлос Окарис на пресс-конференции, всего во время голосования было зафиксировано 273 инцидента.

Власти Венесуэлы информацию пока никак не прокомментировали.

В Венесуэле организовано 2 030 участков для голосования на референдуме, в других странах мира — еще 505. В референдуме смогли принять участие люди старше 18 лет.

Митинги проходят в Венесуэле с начала апреля. Манифестанты выступают против исполнительной власти в связи с решениями Верховного суда о расширении полномочий президента Николаса Мадуро и ограничении функций парламента. За время беспорядков погибло более 90 человек, пострадало более 1,5 тыс.