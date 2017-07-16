Съемки многосерийного фильма о китайских телохранителях Владимира Ленина стартуют в Китае. Об этом 16 июля сообщило «Синьхуа».

Сценарий телесериала основан на реальных исторических событиях, отмечает агентство. После Октябрьской революции 1917 года десятки тысяч китайцев вошли в ряды Красной армии и внесли свой вклад в зарождение первого в мире социалистического государства.

Согласно данным архивов, китайцы входили и в личную охрану Ленина. По словам режиссера Ху Мингана, прототип главного героя телесериала Ли Фуцин был одним из семи телохранителей вождя.

Выход на экраны сериала, съемки которого также будут проведены на территории РФ, планируется в конце 2017-го — начале 2018 года. Его премьера будет приурочена к 100-летию Октябрьской революции.