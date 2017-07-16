Сильнейший с начала года пожар в Черногории вплотную приблизился к жилым домам приморского города Сутоморе, который располагается в 30 км от столицы страны — Подгорицы. Об этом сообщает ТАСС.

По последним данным, в тушении пожара участвуют несколько сотен пожарных и мирных жителей.

«Ситуация очень серьезная, это самый опасный пожар в 2017 году, с которым мы сталкивались. Мы подключили к тушению весь личный состав, к нам присоединились коллеги из соседних городов, мы стараемся защитить дома от огня», –– заявил журналистам начальник службы защиты муниципалитета Бар Велизар Чадженович.

Возгорание возникло на свалке недалеко от города примерно в 17.00 (18.00 мск). Из-за сильного ветра огонь перекинулся на сухую траву и кусты. Вблизи города выгорело несколько гектаров пустыря. Быстро справиться с пожаром не удалось, и вскоре пламя перекинулось на сосновый лес на горе Голо Брдо, полностью охватив возвышенность.

Тушение серьезно осложняется сильным порывистым ветром, из-за которого невозможно задействовать пожарную авиацию. Из-за густого дыма и надвигающегося огня были срочно эвакуированы около 1 тыс. человек с пляжа. Транспортное сообщение с центральной частью страны практически блокировано.