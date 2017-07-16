Туристка, сломавшая ногу, эвакуирована во время похода в урочище Медвежьи Ворота горы Псеашхо. По данным «Интерфакса», в операции по эвакуации пострадавшей принимали участие спасатели Краснополянского отряда «Кубань-Спас» и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Об этом сообщил начальник отряда Михаил Марвани в воскресенье.

«Пострадавшую на носилках спасатели эвакуировали с горы Псеашхо, с высоты порядка 2 тыс. м над уровнем моря, и передали врачам скорой помощи», — отметил он.

Пострадавшей 50 лет, с переломом ноги ее доставили в больницу поселка Красная Поляна в Сочи.