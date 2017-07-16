На аукционе Sotheby's в Лондоне выставлена на торги картина, написанная сэром Уинстоном Черчиллем. Произведение, на котором изображены розы, были подарены бывшим британским премьер-министром Великобритании актрисе Вивьен Ли в 1951 году. Об этом пишет «РИА Новости».

«Эта картина напоминает о малоизвестной истории дружбы премьер-министра и звезды фильма «Унесенные ветром», — заявили в аукционном доме.

Представитель Sotheby's также отметила, что Черчилль дарил изображения цветов только самым близким людям.

Картина оценена в 70–100 тыс. британских фунтов стерлингов ($91,69–130,99 тыс.). Аукцион запланирован на 26 сентября 2017 года.