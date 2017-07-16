Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица назвал огромным подарком для Сербии приезд российского дирижера Валерия Гергиева на фестиваль в деревню Дрвенград. Об этом сообщила «Газета.ру».

В Дрвенграде проходил фестиваль русской музыка «Большой», который и посетил Гергиев.

«Это самая счастливая ночь в Мечавнике (другое название Дрвенграда. — ред.) для меня. Ведь деревня была построена для того, чтобы собирать великих деятелей культуры. Это стало огромным подарком для Сербии», — сказал Кустурица.

Ранее народный артист России Валерий Гергиев отметил, что с радостью откликнулся на предложение Кустурицы посетить фестиваль.

«У меня великолепные отношения с Эмиром (Кустурицей). А самое главное, что мы вместе хотим сделать что-нибудь для молодых музыкантов и совсем юных исполнителей. И я убежден, что нам это надо делать», — заявил Гергиев.