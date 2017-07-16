Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии в рамках фестиваля «Радио Франс» выступил во Франции, по словам руководителя ансамбля, зрители «необычайно тепло приняли программу российских артистов и наградили их долгими овациями».

Артисты исполнили русские народные песни, хиты времен СССР, сообщает «Газета.ру».

«Артисты Росгвардии исполнили русские народные песни «Камаринская», «Крыницы», украинскую шуточную песню «Пидманула», – говорится в сообщении. Фестиваль проходил на юге Франции – его принимали города Тулуза, Монпелье и Перпиньян.