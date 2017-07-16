Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что тенденция привлечения иностранцев в госуправление является «злоупотреблением», он отметил, что необходимо привлекать украинских специалистов в эту сферу.

Об этом глава украинского правительства заявил в воскресенье вечером в эфире телеканала «112 Украина». Гройсман добавил, что власти страны «когда-то в определенный период времени начали этим злоупотреблять». Он отметил, что «Украину должны строить украинцы», пишет «РИА Новости».

Ранее украинские власти в состав правительства Арсения Яценюка привлекли ряд иностранцев на должности министров.