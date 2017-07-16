Отставка бывшего директора Федерального бюро расследований США Джеймса Коми в незначительной степени замедлило расследование по поводу якобы попыток РФ вмешаться в президентские выборы страны. Об этом в воскресенье сообщил старший демократ спецкомитета по разведке сената Конгресса США Марк Уорнер в эфире телеканала CNN.

«Мне, конечно, хотелось бы продвигаться вперед [в расследовании] дальше и быстрее. Нас немного задержало увольнение Коми, которого никто не мог предсказать заранее», — пояснил сенатор в ответ на вопрос, когда представители комитета планируют взять показания у сына президента Дональда Трампа-младшего и старшего советника главы государства Джареда Кушнера о их встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в прошлом году.

Марк Уорнер также подтвердил, что попросит участников встречи предоставить данные обо всех их контактах с россиянами.

Напомним, президент США Дональд Трамп отстранил от должности главу ФБР Джеймса Коми 9 мая, заявив о неудовлетворенности его работой.